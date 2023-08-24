БРИКС объявила о расширении организации

Полноценное членство новых стран ожидается с 1 января 2024 года.

Рамапоса отметил, что лидерами стран БРИКС была принята итоговая декларация 15-го саммита объединения. Президент уточнил, что она получила название «Йоханнесбург-2».

В общей сложности заявки на вступление в организацию подали 23 государства.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, членство шести новых стран БРИКС начнется с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства, передает ТАСС.