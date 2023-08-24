БРИКС объявила о расширении организации
Президент ЮАР по итогам пресс-конференции заявил, что члены БРИКС решили пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, передает агентство «Прайм».
Полноценное членство новых стран ожидается с 1 января 2024 года.
Рамапоса отметил, что лидерами стран БРИКС была принята итоговая декларация 15-го саммита объединения. Президент уточнил, что она получила название «Йоханнесбург-2».
В общей сложности заявки на вступление в организацию подали 23 государства.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, членство шести новых стран БРИКС начнется с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства, передает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что согласование итоговой декларации БРИКС было непростым, в том числе по вопросу расширения. Лидер страны указал на планы РФ продолжать работать над расширением влияния объединения в мире.