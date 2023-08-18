Пока вы не уснули: призыв МИД РФ к ВСУ и реакция Анкары на проход судна из Одессы

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Анкаре прокомментировали проход украинского судна по Босфору

Проход первого судна через Босфорский пролив после остановки зерновой сделки не означает, что Анкара согласна на альтернативные маршруты. Об этом заявил дипломатический источник РИА Новости в турецкой столице.

По словам собеседника агентства, пролив используют для прохода коммерческих судов.

О том, что первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщил 18 августа турецкий телеканал TV100.

МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать

В МИД РФ призвали украинских военных повернуть оружие против киевского режима или сдаться, говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она обратилась к украинским военнослужащим, кто "понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты".

"Настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками", - говорится в сообщении.

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке пролета на Москву

Сегодня ночью в Москве уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Сергея Собинина.

Его ликвидировали российские средства противовоздушной обороны. Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра. Как отметил глава города, существенных разрушений зданию не нанесено.

Путин назвал очень сложным путь развития России

Россия на данный момент проходит очень сложный путь развития. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», — сказал президент.

Интерполу ограничили полномочия в России

МВД выпустило приказ об ограничении полномочий Интерпола в России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из него следует, что бюро Интерпола будет ограничено в возможностях проведения оперативных мероприятий в стране. Фактически его сотрудники смогут лишь проводить опросы, наводить справки и осуществлять отождествление личности.

10 марта 2022 года Интерпол не стал исключать Россию, но заявил об изменении порядка рассмотрения ее запросов. Московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы — его запросы будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации.

США пригрозили Турции ответственностью за помощь России

Власти США предупредили Турцию об ответственности за помощь России с обходом международных ограничений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного дипломата.

По словам собеседника WSJ, США находятся в контакте с Турцией и пытаются добиться от нее соблюдения мер против России, но в то же время хотят «избежать сценария, при котором Турция будет подвергнута санкциям».

Газета отмечает, что турецкие компании купили десятки танкеров, перевозящих российскую нефть и теперь этот «флот-призрак» помогает России уклоняться от санкций.

Грузия перекрыла поставки автомобилей в Россию

За полгода из Грузии в Россию перевезли почти четыре тысячи машин на сумму более 50 млн долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем годом ранее. Трудности с перевозкой авто в Армению и из нее в Россию не новы, говорит директор китайского дивизиона China Car Club Александр Сероштанов:

«Это случилось не сейчас. Это случилось сразу после американских санкций. Грузины побежали рьяно их исполнять и запретили транзит автомобилей. Проблема существует для машин, которые приходят в порты Поти и Батуми. У Армении своих портов нет, и все идет транзитом через Грузию. По приходе тормозят транзит и запрещают вывоз сначала на территорию Армении, а потом чинят проблемы при транзите в Россию нерастаможенных автомобилей».

В Казахстане не исключили отказа от экспорта нефти по Черному морю

Заместитель генерального директора государственной компании «КазТрансОйл» Эрик Сагиев рассказал, что предпримет Казахстан, если ситуация в Черном море ухудшится. Так, по его словам, не исключено, что страна перенаправит экспорт нефти в балтийский порт Усть-Луга (Ленинградская область) вместо Новороссийска, пишет Reuters.

В начале текущего месяца в порту Новороссийска был введен временный запрет на движение судов.

Как сообщили тогда в Минобороны России, украинские беспилотные катера совершили попытку по атаке военно-морской базы в городе. Экипажи большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер «Суворовец» уничтожили беспилотники.

Экс биатлонистка сборной России получила право выступать за Финляндию на международных стартах

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил бывшей биатлонистке сборной России Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях в сезоне 2023/24, сообщается на сайте Финской федерации биатлона.

В июле «Матч ТВ» сообщал, что 34 летняя спортсменка проводит сбор на Алтае за свой счет, она занимается под руководством Леонида Мякишева. В прошлом сезоне Виролайнен дважды выступила на соревнованиях в Финляндии, где проживает последние шесть лет. В сентябре 2022 года Мякишев рассказал «Матч ТВ», что биатлонистка может начать вступать за сборную Финляндии на международных соревнованиях.

Биржевые цены на Аи-95 обновили рекорд

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу уменьшилась впервые с конца июля. При этом цена на бензин марки "Премиум-95" вновь обновила рекорд и впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за 1 тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.