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Путин назвал очень сложным путь развития России

Россия на данный момент проходит очень сложный путь развития. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин назвал очень сложным путь развития России
© РИА Новости

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», — сказал президент.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников.

По мнению Лукашенко, президент России пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить.

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