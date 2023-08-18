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Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке пролета на Москву

Сегодня ночью в Москве уничтожен беспилотный летательный, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Сергея Собинина.

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника при попытке пролета на Москву
© РИА Новости

Его ликвидировали российские средства противовоздушной обороны. Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра. Как отметил глава города, существенных разрушений зданию не нанесено.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города.

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