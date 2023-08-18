В Анкаре прокомментировали проход украинского судна по Босфору

Проход первого судна через Босфорский пролив после остановки зерновой сделки не означает, что Анкара согласна на альтернативные маршруты. Об этом заявил дипломатический источник РИА Новости в турецкой столице.

По словам собеседника агентства, пролив используют для прохода коммерческих судов.

О том, что первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщил 18 августа турецкий телеканал TV100.

Телеканал A Haber со ссылкой на заявление министерства национальной обороны страны сообщает, что судно, которое покинуло украинский порт и прошло через Босфор в четверг, является контейнеровозом. Уточняется, что оно не осуществляет перевозку зерна.