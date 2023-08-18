МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать

В МИД РФ призвали украинских военных повернуть оружие против киевского режима или сдаться, говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она обратилась к украинским военнослужащим, кто "понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты".

"Настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что очередная попытка ударить беспилотником по центру Москвы ночью 18 августа стала подтверждением преступной сущности режима Владимира Зеленского.

Захарова напомнила, что Следственный комитет России расследует все факты обстрелов украинскими военными российских регионов и только за прошедшие две недели к различным срокам осуждены пятнадцать солдат ВСУ.

МО РФ сообщало, что украинский беспилотник, появившийся в небе над Москвой около 4 утра 18 августа, после воздействия средств радиоэлектронной борьбы изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. Никто не пострадал.