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МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать

В МИД РФ призвали украинских военных повернуть оружие против киевского режима или сдаться, говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она обратилась к украинским военнослужащим, кто "понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты".

"Настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что очередная попытка ударить беспилотником по центру Москвы ночью 18 августа стала подтверждением преступной сущности режима Владимира Зеленского.

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Захарова напомнила, что Следственный комитет России расследует все факты обстрелов украинскими военными российских регионов и только за прошедшие две недели к различным срокам осуждены пятнадцать солдат ВСУ.

МО РФ сообщало, что украинский беспилотник, появившийся в небе над Москвой около 4 утра 18 августа, после воздействия средств радиоэлектронной борьбы изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. Никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обломки беспилотника упали на один из павильонов Экспоцентра.

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