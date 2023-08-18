Интерполу ограничили полномочия в России

МВД выпустило приказ об ограничении полномочий Интерпола в России. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Из него следует, что бюро Интерпола будет ограничено в возможностях проведения оперативных мероприятий в стране. Фактически его сотрудники смогут лишь проводить опросы, наводить справки и осуществлять отождествление личности.

10 марта 2022 года Интерпол не стал исключать Россию, но заявил об изменении порядка рассмотрения ее запросов. Московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы — его запросы будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации.

Исключения России из Интерпола потребовала Украина в связи с началом специальной военной операции.

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в составе которой 195 стран. Она координирует национальные правоохранительные органы в борьбе с преступностью.