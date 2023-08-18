США пригрозили Турции ответственностью за помощь России

Власти США предупредили Турцию об ответственности за помощь России с обходом международных ограничений. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного дипломата.

По словам собеседника WSJ, США находятся в контакте с Турцией и пытаются добиться от нее соблюдения мер против России, но в то же время хотят «избежать сценария, при котором Турция будет подвергнута санкциям».

Газета отмечает, что турецкие компании купили десятки танкеров, перевозящих российскую нефть и теперь этот «флот-призрак» помогает России уклоняться от санкций.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.

СМИ сообщали, что санкции спровоцировали появление «теневого флота» - стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Глава направления морского и авиационного страхования Lloyd's of London Нил Робертс заявлял, что эти танкеры «работают за пределами долларовой системы и подрывают усилия Запада».

Дипломатический источник РИА Новости назвал «чушью» утверждения США, что Турция помогает России обойти санкции. Он отметил, у Анкары особая роль в посредничестве по урегулированию украинского кризиса.

Источник РИА Новости также заявил, что Турция придерживается принципиальной позиции в вопросе о санкциях - страна не присоединяется к мерам, которые не были одобрены ООН.