Пока вы не уснули: раскрытие Минфином данных о дефиците бюджета и арест россиян в Польше

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Польше арестованы россияне по обвинению в шпионаже

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил об аресте специальными службами страны двух граждан РФ, которые обвиняются в шпионаже и распространении пропагандистских материалов в Кракове и Варшаве, передает ТАСС.

«Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», - подчеркнул министр, который координирует работу спецслужб.

Минфин России раскрыл дефицит бюджета за первое полугодие

Дефицит консолидированного бюджета (включает в себя бюджеты всех уровней) в России по итогам первого полугодия составил 2 триллиона 462,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает «Интерфакс».

Год назад за этот же период был зафиксирован профицит в размере 2 триллиона 829,5 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета упали на 3,5 процента в годовом выражении — до 25 триллионов 384,3 миллиарда рублей. А вот расходы выросли на 18,6 процента, до 27 триллионов 846,8 миллиарда рублей.

Премьер-министр Латвии уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети политика.

Премьер заявил, что подаст президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу заявление об отставке в четверг, 17 августа. Кариньш призвал партию «Новое единство», которая сейчас входит в правящую коалицию, выдвинуть нового кандидата на эту должность.

На судне в Турции произошел взрыв

EPA\TACC

В Стамбуле на судне на верфи в понедельник произошел взрыв, есть погибший, сообщают местные газеты.

Взрыв прогремел в отсеке для отходов на верфи в Тузле в 10.30 мск, сообщила газета Milliyet, передает РИА «Новости».

ЧП произошло из-за сжатия газа, в этот момент в отсеке находились двое рабочих верфи.

Чешский нападающий «Лады» получил российский паспорт

Пресс-служба ХК "Спарта Прага"

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, что чешский нападающий Остап Сафин 11 августа получил российский паспорт. С этого времени он не считается легионером в КХЛ.

«Российское гражданство у Сафина и раньше было, оно у него двойное. Он приехал в «Ладу» по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии. А в прошлую пятницу Остап получил российский паспорт, теперь он является гражданином нашей страны и не считается легионером в КХЛ. Сейчас мы подписываем с ним контракт на сезон», — приводит слова Чеботарёва «Матч ТВ».

Скончалась жена Александра Домогарова

Соцсети

Умерла вторая жена актера Александра Домогарова Ирина. Об этом в соцсетях сообщил ее сын Александр.

«Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. WomanHit.ru), — написал ее сын.

Китай прокомментировал запуск российской лунной станции

Китай поздравил Россию с успешным запуском лунной станции «Луна-25». Об этом сообщили РИА Новости в представительстве Министерства иностранных дел КНР.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты», — пояснили в дипведомстве.

Суд не стал переводить блогера Лерчек под домашний арест

Московский городской суд отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прокуратура подала апелляционное представление об ужесточении меры пресечения блогеру — ведомство просило изменить запрет определенных действий на домашний арест. Суд оставил его без удовлетворения.

Индия не пригласила Украину на саммит G20

Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши сообщил журналистам, что Украина не значится в списке приглашенных на саммит «Большой двадцатки» стран. Его слова приводит РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать визита украинского лидера Владимира Зеленского на саммит, Пардеши заявил, что в списке приглашенных числятся девять стран, однако Украина в этот лист не входит.

Россиянка отсудила у АвтоВАЗа миллионы за некачественную машину

В ноябре 2022 года жительница Оренбурга приобрела отечественный автомобиль (модель Lada не раскрывается). На следующий день она внимательно осмотрела машину и обнаружила многочисленные недостатки, наличие которых подтвердил независимый оценщик. Женщина потребовала расторжения договора купли-продажи, но ее заявление не было удовлетворено.