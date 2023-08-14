Премьер-министр Латвии уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети политика.

Премьер заявил, что подаст президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу заявление об отставке в четверг, 17 августа. Кариньш призвал партию «Новое единство», которая сейчас входит в правящую коалицию, выдвинуть нового кандидата на эту должность.

Согласно латвийским законам, текущий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности после отставки главы правительства до тех пор, пока парламент не выразит доверие новому кабмину.

Напомним, что Кариньш родился 13 декабря 1964 года в США, где получил высшее образование. Политик впервые побывал в Латвии в 1984 году, а переехал туда лишь через 12 лет, в 1996 году. Был одним из основателей партии «Новое время» в 2002 году, будучи членом которой был избран в сейм Латвии. Позднее, в 2009 году, стал членом Европарламента. Занял должность премьер-министра после выборов в 2019 году.