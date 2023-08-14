Китай прокомментировал запуск российской лунной станции

Китай поздравил Россию с успешным запуском лунной станции «Луна-25». Об этом сообщили РИА Новости в представительстве Министерства иностранных дел КНР.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты», — пояснили в дипведомстве.

В китайском МИД подчеркнули, что Пекин всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области космоса.

«Готовы продолжать развивать обмены и сотрудничество в космической сфере со всеми странами в мире, включая Россию, в соответствии с принципами мирного использования», — добавили в ведомстве.

Ракету «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25 запустили с российского космодрома Восточный ночью 11 августа. Данный запуск прошел удачно. В результате «Луна-25» должна осуществить мягкую посадку в районе Южного полюса спутника Земли со сложным рельефом местности 21 августа.

Основная цель миссии заключается в проведении контактных исследований лунного грунта на наличие льда.