Скончалась жена Александра Домогарова

Умерла вторая жена актера Александра Домогарова Ирина. Об этом в соцсетях сообщил ее сын Александр.

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«Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. WomanHit.ru), — написал ее сын.

Он также сообщил, что прощание с Ириной состоится 15 августа в 11:00 в церкви Троицы Живоначальной в подмосковном поселке Троицкий.