Суд не стал переводить блогера Лерчек под домашний арест

Московский городской суд отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прокуратура подала апелляционное представление об ужесточении меры пресечения блогеру — ведомство просило изменить запрет определенных действий на домашний арест. Суд оставил его без удовлетворения.

Как сообщает газета «Известия», Чекалина не явилась на заседание — ее интересы представлял адвокат. Защитник не уточнила, где находится блогер, но отметила, что Лерчек письменно уведомила суд о своем отсутствии.

Муж Чекалиной Артем, который также проходит по делу о неуплате налогов и отмывании средств, пришел в суд на рассмотрение апелляционного представления прокуратуры. Оно проходит в соседнем зале.

Напомним, что блогера и ее мужа обвиняют в неуплате 311 млн рублей налогов и легализации доходов на сумму свыше 130 млн рублей. При этом адвокат Чекалиных заявлял, что супруги полностью погасили задолженность по налогам в размере 311 млн рублей.