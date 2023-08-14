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На судне в Турции произошел взрыв

В Стамбуле на судне на верфи в понедельник произошел взрыв, есть погибший, сообщают местные газеты.

На судне в Турции произошел взрыв
© РИА Новости

Взрыв прогремел в отсеке для отходов на верфи в Тузле в 10.30 мск, сообщила газета Milliyet, передает РИА «Новости».

ЧП произошло из-за сжатия газа, в этот момент в отсеке находились двое рабочих верфи.

Сильный взрыв произошел на румынском курорте Костинешти

Один из них умер, второй получил легкие ранения. На место приехали экстренные службы.

Ранее в августе взрыв произошел у крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции.

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