На судне в Турции произошел взрыв

В Стамбуле на судне на верфи в понедельник произошел взрыв, есть погибший, сообщают местные газеты.

Взрыв прогремел в отсеке для отходов на верфи в Тузле в 10.30 мск, сообщила газета Milliyet, передает РИА «Новости».

ЧП произошло из-за сжатия газа, в этот момент в отсеке находились двое рабочих верфи.

Один из них умер, второй получил легкие ранения. На место приехали экстренные службы.