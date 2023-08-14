Индия не пригласила Украину на саммит G20

Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши сообщил журналистам, что Украина не значится в списке приглашенных на саммит «Большой двадцатки» стран. Его слова приводит РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать визита украинского лидера Владимира Зеленского на саммит, Пардеши заявил, что в списке приглашенных числятся девять стран, однако Украина в этот лист не входит. Он уточнил, что приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.