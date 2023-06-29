Пока вы не уснули: Песков о судьбе Суровикина и результат удара по Краматорску

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Песков переадресовал вопросы насчет Суровикина в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с заместителем командующего объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, в министерство обороны.

"К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства", - сказал он в ответ на вопрос, могли бы в Кремле прояснить ситуацию вокруг Суровикина, в том числе прокомментировать публикации с утверждениями о его отставке.

МО РФ: при ударе по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ

Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ.

Удар был нанесён по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Также уничтожены до 20 иностранных наёмников и военных советников.

В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил за увеличение ставки НДФЛ до 20% для «богатых москвичей». Речь идет о тех, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, передает РИА Новости.

С соответствующей инициативой он обратился к главе ФНС Даниилу Егорову.

Парламентарий напомнил о действии в России так называемой прогрессивной налоговой шкалы. Он отметил, что доходы российских граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.

Однако, по мнению Чернышова, для повышения социальной справедливости «настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей». Как отметил он, «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы».

В Германии допустили изъятие автомобилей с российскими номерами

Таможня ФРГ косвенно подтвердила возможность экспроприировать автомобили с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель таможенного управления страны Андре Ленц.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что власти Германии якобы начали арестовывать машины с российскими номерами при попытке въехать в страну. Всего было зафиксировано порядка восьми подобных случаев.

Ленц объяснил, что согласно действующему постановлению Евросоюза о санкциях, запрещается напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом ряд товаров, которые приносят России значительный доход. Это касается и тех случаев, если товары происходят или вывозятся из РФ.

Орбан разочаровался в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время Евросоюз не смог оправдать ключевые причины, которые послужили стимулом для создания организации. По его словам, речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниках.

«Европейский союз был создан по двум причинам. Во-первых, ради мира, а сейчас идет война. Во-вторых, ради процветания, а экономика вызывает все большую тревогу», — написал Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он также добавил, что в текущем состоянии ЕС отсутствуют оба этих фактора.

Вице-президент «Локо-Банка» погибла в Москве

ТК Baza

В Москве скончалась вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова. Об этом сообщает Baza.

28-летняя девушка выпала из окна квартиры на Ходынском бульваре вечером 23 июня. Врачи не смогли помочь девушке, она скончалась от полученных травм на месте.

Квартира Байковой находилась на 11 этаже. В день инцидента с девушкой был ее приятель. По словам мужчины, Байкова позвала его выпить вместе, и в какой-то момент во время вечеринки вышла на парапет и сорвалась вниз.

В США обнаружили предполагаемые останки жертв «Титана»

В Береговой охране отметили, что они были извлечены из-под обломков батискафа на месте происшествия в Атлантике.

19 июня подводный аппарат, осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», перестал выходить на связь. Это подтвердили и в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало судно.

Обломки «Титана» были найдены 22 июня. По мнению специалистов, части батискафа свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.

Заводом «Москвич» будет руководить немец

Столичный завод «Москвич» объявил о назначении нового генерального директора — им стал немецкий менеджер и предприниматель Ханс-Петер Мозер. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Решением Совета директоров АО МАЗ «Москвич» Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года», — заявили в пресс-службе.

Ранее занимавший должность Дмитрий Пронин стал председателем Совета директоров АО МАЗ «Москвич». С чем связаны кадровые перестановки — не уточняется.

Костомаров поделился новой видеозаписью тренировок

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он тренируется пользоваться протезами. Об этом сообщает «Матч.ТВ».

На опубликованном видео Костомаров проводит тренировку с физическими упражнениями, пользуясь протезами на ногах.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!», – написал он в посте.

В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

Российских школьников с 1 сентября 2024 года начнут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины», на сегодняшний день формируется рабочая группа, которая займется учебной федеральной программой, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анну Тимофееву в Госдуме. Она пояснила, что на сегодняшний день идет процесс формирования рабочей группы, задача которой разработать учебный материал и программу по этому предмету.