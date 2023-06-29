Песков переадресовал вопросы насчет Суровикина в Минобороны

"К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства", - сказал он в ответ на вопрос, могли бы в Кремле прояснить ситуацию вокруг Суровикина, в том числе прокомментировать публикации с утверждениями о его отставке.