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Песков переадресовал вопросы насчет Суровикина в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с заместителем командующего объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, в министерство обороны.

"К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства", - сказал он в ответ на вопрос, могли бы в Кремле прояснить ситуацию вокруг Суровикина, в том числе прокомментировать публикации с утверждениями о его отставке.

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