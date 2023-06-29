МО РФ: при ударе по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ

Минобороны: при ударе 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ
Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ.
Удар был нанесён по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады.
Также уничтожены до 20 иностранных наёмников и военных советников.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.