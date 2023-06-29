В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

Школьников начнут обучать «Основам безопасности и защиты Родины»
Российских школьников с 1 сентября 2024 года начнут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины», на сегодняшний день формируется рабочая группа, которая займется учебной федеральной программой, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анну Тимофееву в Госдуме. Она пояснила, что на сегодняшний день идет процесс формирования рабочей группы, задача которой разработать учебный материал и программу по этому предмету.
У нас появляется новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины». <...> На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, — сказала она.
Она пояснила, что в создании обучающей программы примут участие представители Министерства обороны РФ, а также представители МЧС. Вместе с тем, будет разработан новый учебник для средней и старшей школы.