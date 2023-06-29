В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ

Российских школьников с 1 сентября 2024 года начнут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины», на сегодняшний день формируется рабочая группа, которая займется учебной федеральной программой, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России Анну Тимофееву в Госдуме. Она пояснила, что на сегодняшний день идет процесс формирования рабочей группы, задача которой разработать учебный материал и программу по этому предмету.