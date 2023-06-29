Вице-президент «Локо-Банка» погибла в Москве
В Москве скончалась вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова. Об этом сообщает Baza.
28-летняя девушка выпала из окна квартиры на Ходынском бульваре вечером 23 июня. Врачи не смогли помочь девушке, она скончалась от полученных травм на месте.
Квартира Байковой находилась на 11 этаже. В день инцидента с девушкой был ее приятель. По словам мужчины, Байкова позвала его выпить вместе, и в какой-то момент во время вечеринки вышла на парапет и сорвалась вниз.
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