Орбан разочаровался в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время Евросоюз не смог оправдать ключевые причины, которые послужили стимулом для создания организации. По его словам, речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниках.

«Европейский союз был создан по двум причинам. Во-первых, ради мира, а сейчас идет война. Во-вторых, ради процветания, а экономика вызывает все большую тревогу», — написал Орбан в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он также добавил, что в текущем состоянии ЕС отсутствуют оба этих фактора.