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В США заявили об обнаружении предполагаемых останков жертв крушения «Титана»

В Береговой охране отметили, что они были извлечены из-под обломков батискафа на месте происшествия в Атлантике.

19 июня подводный аппарат, осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», перестал выходить на связь. Это подтвердили и в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало судно.

Обломки «Титана» были найдены 22 июня. По мнению специалистов, части батискафа свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.

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На борту «Титана» в момент катастрофы находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

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