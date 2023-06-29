В Береговой охране отметили, что они были извлечены из-под обломков батискафа на месте происшествия в Атлантике.

19 июня подводный аппарат, осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», перестал выходить на связь. Это подтвердили и в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало судно.

Обломки «Титана» были найдены 22 июня. По мнению специалистов, части батискафа свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.