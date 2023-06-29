В США заявили об обнаружении предполагаемых останков жертв крушения «Титана»
В Береговой охране отметили, что они были извлечены из-под обломков батискафа на месте происшествия в Атлантике.
19 июня подводный аппарат, осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера «Титаник», перестал выходить на связь. Это подтвердили и в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало судно.
Обломки «Титана» были найдены 22 июня. По мнению специалистов, части батискафа свидетельствуют о взрыве, который был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.
На борту «Титана» в момент катастрофы находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.
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