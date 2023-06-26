Пока вы не уснули: реакция ЕС на попытку мятежа в РФ и резкий рост цен на газ в Европе

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В ЕС и НАТО отреагировали на попытку мятежа в России

Попытка мятежа в России представляла собой угрозу ядерной стабильности в Европе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также напомнил, что Европейский союз продолжает поддерживать Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе следят за событиями в России и считают их ее внутренним делом страны.

Сегодня Совет глав МИД стран ЕС будет обсуждать увеличение нашей поддержки Украины. Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает <...> важность такой поддержки. Это не хорошо — наблюдать за тем, как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность, — сказал Боррель.

Газ в Европе резко подорожал

DPA\TACC

В ходе торгов 26 июня цены на газ в Европе резко подскочили — стоимость июльских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла более чем на 8 процентов с начала дня, превысив отметку в 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В верхней точке цены достигали 420 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала стоимость скорректировалась до 400 долларов за тысячу кубометров. С начала июня газ в регионе подорожал более чем на 30 процентов на фоне остановок производства в Норвегии.

Суд огласил приговор убийце «колбасного короля»

Московский областной суд в понедельник, 26 июня, приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и другие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме убийства Мавриди признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Курс доллара резко вырос

Доллар и евро резко укрепляются по отношению к рублю в начале торгов в понедельник, 26 июня. В первые минуты после начала сделок курс американской валюты дошел до 86,77 рубля, европейской — до 94,8 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 7:15 доллар скорректировался до 86,24 рубля, евро — до 94,17 рубля. Резкое ослабление российской валюты, как минимум в начале торгового дня, было ожидаемым на фоне событий минувших выходных.

Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже

Уголовное дело по статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ в отношении Евгения Пригожина не прекращено. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ»

По данным издания, следственное управление ФСБ России продолжает расследование уголовного дела. По данным источника издания в прокуратуре, постановление о возбуждении дела не было отменено, а значит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием.

Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили

Отменен концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, выступление певицы было запланировано на 27 июня в культурно-спортивном комплексе «Экспресс». Однако концерт не состоится. При этом причины отмены концерта неизвестны. Сама Диана Арбенина пока официально не подтвердила отмену мероприятия.

В США назвали количество уничтоженных и поврежденных БМП Bradley

Wikipedia Commons

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили или повредили 17 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации анонимных чиновников, в марте США передали Киеву 113 боевых машин Bradley, 17 из которых были уничтожены или повреждены. Таким образом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 15 процентов машин данного типа.

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в совершении государственной измены жителя Амурской области, мужчина перевел деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, уроженец Львовской области Украины, гражданин России провел более десяти переводов личных денежных средств на покупку дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники для ВСУ в целях ее использования против российский войск.

Запад оценил влияние мятежа Пригожина на ход украинского контрнаступления

Украина не смогла воспользоваться на поле боя мятежом ЧВК "Вагнер", эти события не оказали негативного для России воздействия на ситуацию на поле боя. Об этом пишет The New York Times.

По данным американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было допущено никаких брешей в российской обороне, которые можно было бы использовать.

Костомаров опубликовал первое видео из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ох уже не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше», — подписал он публикацию.