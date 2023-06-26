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Евгений Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже

Уголовное дело по статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ в отношении Евгения Пригожина не прекращено. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ»

По данным издания, следственное управление ФСБ России продолжает расследование уголовного дела. По данным источника издания в прокуратуре, постановление о возбуждении дела не было отменено, а значит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием.

Отмены не произошло, по данным источника издания, из-за того, что прошло слишком мало времени.

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Ранее 26 июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который признался в руководстве операциями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в 2014 году, призвал основателя организации, бизнесмена Евгения Пригожина покончить с собой.

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