Евгений Пригожин остался под следствием по делу о вооруженном мятеже

Уголовное дело по статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ в отношении Евгения Пригожина не прекращено. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Коммерсантъ»

По данным издания, следственное управление ФСБ России продолжает расследование уголовного дела. По данным источника издания в прокуратуре, постановление о возбуждении дела не было отменено, а значит основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остается под следствием.

Отмены не произошло, по данным источника издания, из-за того, что прошло слишком мало времени.