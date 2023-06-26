Отменен концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, выступление певицы было запланировано на 27 июня в культурно-спортивном комплексе «Экспресс». Однако концерт не состоится.

При этом причины отмены концерта неизвестны. Сама Диана Арбенина пока официально не подтвердила отмену мероприятия.

Накануне она записала и выложила в своем Telegram-канале видеообращение к фанатам, в котором подчеркнула, что с концертов в Ростове-на-Дону «все в силе».

«Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи!» - заявила артистка.