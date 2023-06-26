Украина не смогла воспользоваться на поле боя мятежом ЧВК "Вагнер", эти события не оказали негативного для России воздействия на ситуацию на поле боя. Об этом пишет The New York Times.

По данным американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было допущено никаких брешей в российской обороне, которые можно было бы использовать.

Кроме того, никакие российские подразделения в пятницу или субботу не покинули свои позиции. В боевых действиях не было затишья, и до рассвета в субботу российские войска выпустили более 50 ракет по Украине.