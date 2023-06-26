В США назвали количество уничтоженных и поврежденных БМП Bradley

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили или повредили 17 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации анонимных чиновников, в марте США передали Киеву 113 боевых машин Bradley, 17 из которых были уничтожены или повреждены. Таким образом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 15 процентов машин данного типа.

Также высокопоставленный военный представитель США признал, что темп контрнаступления ВСУ оказался более медленным, чем предполагалось, но назвал такой результат ожидаемым, из-за «обширной» подготовки ВС России.