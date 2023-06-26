Московский областной суд в понедельник, 26 июня, приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и другие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме убийства Мавриди признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Напомним, что по версии следователей, 1 ноября 2020 года Мавриди и его сообщник Паши Ахмедов приобрели арбалет и пробрались в баню в деревне Аносино, где в тот момент проводил время Владимир Маругов. После убийства они скрылись. Мавриди был задержан в тот же день, Ахмедова задержали 17 ноября 2020 года в Татарстане.