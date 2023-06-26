ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в совершении государственной измены жителя Амурской области, мужчина перевел деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, уроженец Львовской области Украины, гражданин России провел более десяти переводов личных денежных средств на покупку дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники для ВСУ в целях ее использования против российский войск. По статье о госизмене россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене и просит суд его арестовать.