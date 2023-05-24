Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин заявил о несбыточности «обвального» сценария для экономики РФ

Сценарий, по которому аналитики сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Он напомнил, что сейчас и российские, и международные эксперты в своих прогнозах показывают рост ВВП РФ.

"Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза эксперты показывают минус на текущий год. У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет. Это очень о многом говорит", - заметил глава государства.

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного

В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что главнокомандующий украинкой армией Валерий Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России.

«Мы предлагаем обратиться к украинским военным», — сказал РИА Новости представитель Министерства обороны США.

Гендиректор Wildberries объяснила введение платного возврата товаров

Пресс-служба Wildberries.ru / РИА Новости

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что с помощью платных возвратов маркетплейс борется с шопоголиками. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Бакальчук сделала во время Евразийского экономического форума.

«Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», - подчеркнула она.

В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК

В Ростове-на-Дону за государственную измену задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанный передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятий, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооруженных сил РФ.

По информации ФСБ, в период с февраля по апрель 2023 года гражданин России выполнял задания сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, а также инициативно передавал информацию о расположении важных объектов и войск на территории Ростова-на-Дону.

Украинский Генштаб впервые за полгода не сообщил о боях в Артемовске

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за полгода не сообщил о боях в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Это заметили аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем говорится в их отчете.

«Украинский генеральный штаб в своем отчете впервые с декабря 2022 года не сообщил о боевых действиях в городе Бахмут. Это может указывать на продвижение группы Вагнера в городе», — говорится в сообщении.

Набиуллина появилась на официальной встрече в хиджабе

t.me/bbbreaking/156222

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела на себя хиджаб. Об этом сообщил Kp.ru.

Такой наряд связан с тем, что Набиуллина сейчас находится с рабочим визитом в Иране. В этой стране, где официальной религией является ислам, ношение хиджаба для женщин обязательно.

Раскрыты подробности попытки ВСУ атаковать охраняющий «Турецкий поток» корабль

Военный корабль «Иван Хурс» подвергся атаке в районе пролива Босфор со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что после терактов на «Северных потоках» ВС РФ осуществляют мероприятия по защите подобных объектов.

«И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции», — говорится в сообщении.

Трактористы распахали поле под песню «Я русский» и попали под проверку полиции

В Арзамасе Нижегородской области трактористы распахали поле под песню «Я русский» певца Shaman и попали под полицейскую проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, агрономы решили устроить патриотическую акцию. Благодаря их стараниям на поле в Нижегородской области появилась надпись «Я русский». Видеоклип с сельскохозяйственной тематикой был размещен в соцсетях.

Ролик заинтересовал правоохранителей: они обратили внимание на то, что все снималось на квадрокоптер. Хотя, по решению властей, полеты беспилотников на территории Нижегородской области запрещены.

Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ опубликован в среду, 24 мая.

Напомним, что Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. С 1970-х годов выступал в составе различных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария», в которой выступал до 2002 года. После этого создал собственную группу «Кипелов», с которой записал уже три альбома.

Соболев дисквалифицирован на четыре матча

Нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение принял КДК РФС по итогам матча с ЦСКА (2:1).

Форвард получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Легионер армейцев тоже получил красную карточку, которую КДК отменил.

Стала известна стоимость Changan Eado для России

Changan

Китайская компания Changan объявила цену своего новейшего седана Eado для российских потребителей. Об этом пишет iXBT.

Eado отличается от ранее анонсированного седана Alsvin более крупными размерами, но и лучшим оснащением, а стоимость по современным меркам не запредельна: базовая версия LX стоит 2,21 млн рублей, а топовая DLX — 2,28 млн рублей. Машину можно уже сейчас забронировать за 16 000 рублей.