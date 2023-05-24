$80.17+0.2386.55+0.05

Набиуллина появилась на официальной встрече в хиджабе

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела на себя хиджаб. Об этом сообщил Kp.ru.

Такой наряд связан с тем, что Набиуллина сейчас находится с рабочим визитом в Иране. В этой стране, где официальной религией является ислам, ношение хиджаба для женщин обязательно.

Телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Помимо главы ЦБ, другие женщины в составе российской делегации также надели хиджабы.

В Иране Набиуллина обсуждает с коллегами развитие двусторонних расчетов в национальных валютах.

Ранее журналистка американского телеканала CNN Кристиан Аманпур заявила, что президент Ирана Ибрахим Раиси отказался давать ей интервью, так как она не согласилась покрыть голову.

В сентябре прошлого года в Иране полицейские до смерти избили 22-летнюю девушку за «неправильное» ношение хиджаба. Девушку обвинили в том, что она вышла на улицу в платке, а не хиджабе (были видны пряди волос — прим.). После этого ее задержали и доставили в участок. Гибель девушки вызвала волну протестов в Иране.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий