Набиуллина появилась на официальной встрече в хиджабе

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела на себя хиджаб. Об этом сообщил Kp.ru.

Такой наряд связан с тем, что Набиуллина сейчас находится с рабочим визитом в Иране. В этой стране, где официальной религией является ислам, ношение хиджаба для женщин обязательно.

Телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Помимо главы ЦБ, другие женщины в составе российской делегации также надели хиджабы.

В Иране Набиуллина обсуждает с коллегами развитие двусторонних расчетов в национальных валютах.

Ранее журналистка американского телеканала CNN Кристиан Аманпур заявила, что президент Ирана Ибрахим Раиси отказался давать ей интервью, так как она не согласилась покрыть голову.