Набиуллина появилась на официальной встрече в хиджабе
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела на себя хиджаб. Об этом сообщил Kp.ru.
Такой наряд связан с тем, что Набиуллина сейчас находится с рабочим визитом в Иране. В этой стране, где официальной религией является ислам, ношение хиджаба для женщин обязательно.
Помимо главы ЦБ, другие женщины в составе российской делегации также надели хиджабы.
В Иране Набиуллина обсуждает с коллегами развитие двусторонних расчетов в национальных валютах.
Ранее журналистка американского телеканала CNN Кристиан Аманпур заявила, что президент Ирана Ибрахим Раиси отказался давать ей интервью, так как она не согласилась покрыть голову.
В сентябре прошлого года в Иране полицейские до смерти избили 22-летнюю девушку за «неправильное» ношение хиджаба. Девушку обвинили в том, что она вышла на улицу в платке, а не хиджабе (были видны пряди волос — прим.). После этого ее задержали и доставили в участок. Гибель девушки вызвала волну протестов в Иране.