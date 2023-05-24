Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ опубликован в среду, 24 мая.
Напомним, что Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. С 1970-х годов выступал в составе различных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария», в которой выступал до 2002 года. После этого создал собственную группу «Кипелов», с которой записал уже три альбома.
После начала спецоперации на Украине Кипелов поддержал Россию и остался в стране. В июле 2022 года выступил перед раненными военнослужащими Росгвардии в госпитале. С 7 января 2023 года музыкант находится в санкционном списке Украины за свою публичную позицию.