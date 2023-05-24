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Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ опубликован в среду, 24 мая.

Кипелов получил звание заслуженного артиста России
© globallookpress.com

Напомним, что Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. С 1970-х годов выступал в составе различных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария», в которой выступал до 2002 года. После этого создал собственную группу «Кипелов», с которой записал уже три альбома.

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После начала спецоперации на Украине Кипелов поддержал Россию и остался в стране. В июле 2022 года выступил перед раненными военнослужащими Росгвардии в госпитале. С 7 января 2023 года музыкант находится в санкционном списке Украины за свою публичную позицию.

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