В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК

В Ростове-на-Дону за государственную измену задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанный передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятий, средств противовоздушной обороны и личного состава Вооруженных сил РФ.

По информации ФСБ, в период с февраля по апрель 2023 года гражданин России выполнял задания сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, а также инициативно передавал информацию о расположении важных объектов и войск на территории Ростова-на-Дону.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») в форме шпионажа. Инженеру-конструктору грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Его возраст и фамилию в ведомстве раскрывать не стали.