В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что главнокомандующий украинкой армией Валерий Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России .

Источник агентства в силовых структурах ранее сообщил, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая, когда российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту ВСУ под Херсоном.