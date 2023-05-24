Раскрыты подробности попытки ВСУ атаковать охраняющий «Турецкий поток» корабль

«И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции», — говорится в сообщении.