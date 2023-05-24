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В Минобороны сообщили об атаке на военный корабль РФ в Босфоре

Военный корабль «Иван Хурс» подвергся атаке в районе пролива Босфор со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Раскрыты подробности попытки ВСУ атаковать охраняющий «Турецкий поток» корабль
© РИА Новости

В ведомстве отметили, что после терактов на «Северных потоках» ВС РФ осуществляют мероприятия по защите подобных объектов.

«И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции», — говорится в сообщении.

Указывается, что российское военное судно уничтожило все катера в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» продолжает выполнять поставленные задачи.

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