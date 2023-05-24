Трактористы распахали поле под песню «Я русский» и попали под проверку полиции

В Арзамасе Нижегородской области трактористы распахали поле под песню «Я русский» певца Shaman и попали под полицейскую проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, агрономы решили устроить патриотическую акцию. Благодаря их стараниям на поле в Нижегородской области появилась надпись «Я русский». Видеоклип с сельскохозяйственной тематикой был размещен в соцсетях.

Ролик заинтересовал правоохранителей: они обратили внимание на то, что все снималось на квадрокоптер. Хотя, по решению властей, полеты беспилотников на территории Нижегородской области запрещены.

телеграм-канал "Baza"

Сейчас сотрудники полиции начали устанавливать всех, кто принимал участие в съемках.

5 мая сообщалось, что выступающий под псевдонимом Shaman певец Ярослав Дронов в Русском музее порассуждал о русских и русской народной мудрости, частью которой назвал афоризм немецкого философа Фридриха Ницше.

Так, на выложенных одним из государственных телеканалов кадрах, автор песни «Я русский» в кофте с аналогичной надписью послушал рассказ экскурсовода о шедеврах русской живописи и вместе с ведущей Светланой Шевченко задумался о влиянии русской ментальности на работы художников.