Пока вы не уснули: ужесточение санкций G7 против России и дело в отношении компании «Эвалар»

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Шольц заявил об ужесточении санкций G7 против России

Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, чтобы не допустить обхода ограничений. Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите "Большой семерки".

Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России.

СМИ: США готовятся на десятилетия заморозить конфликт на Украине

Вашингтон в настоящее время рассматривает вариант «заморозки» украинского конфликта по корейскому сценарию. Об этом пишет Pоlitico со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что американские чиновники и эксперты обсуждают различные варианты «замораживания» конфликта на долгий срок.

ФАС возбудила дело в отношении компании «Эвалар»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ЗАО «Эвалар» из-за выявленных нарушений в рекламе препарата «Сабельника настойка», которая звучит на радио. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Эстонии заявили о ликвидации резидентуры разведки РФ

Полиция безопасности Эстонии полагает, что в стране удалось полностью ликвидировать «резидентуру» спецслужб России. Об этом рассказал назначенный глава ведомства Марго Паллосон. Он напомнил, что за последние 15 лет в Эстонии за сотрудничество с российской разведкой 20 человек получили тюремный срок.

«Резидентура российских спецслужб из Эстонии выслана, разведывательной резидентуры [РФ] у нас нет», — цитирует главу полиции безопасности портал эстонского гостелерадио ERR.

Найден похищенный сын директора «Гемотеста»

Сотрудники МВД и ФСБ России нашли сына основателя «Гемотеста» Рудема Газиева, за которого похитители требовали миллион долларов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Госдума приняла закон о проведении выборов при военном положении

Госдума в четверг приняла закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение, после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ.

Согласно действующему законодательству на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся.

Российские войска нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой

Российские войска нанесли удар по крупным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранной техникой и вооружением. Об этом в четверг, 18 мая, журналистам заявили в Минобороны России.

Там уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Кроме складов, удары были нанесены по резервам противника.

Один из авторов программы «Уральские пельмени» погиб в зоне СВО

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Игорь Истомин, один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени», погиб в зоне спецоперации.

О трагедии сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.

Лукашенко предупредил о приближении глобального конфликта из-за расширения НАТО

Вхождение Финляндии в НАТО и готовящееся вступление Швеции в блок ставят мир на грань глобального конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Американский журналист напал в соцсетях на фигуристку Валиеву

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о допинговом скандале, который произошел с россиянкой Камилой Валиевой по ходу Олимпиады 2022 года в Пекине.