В Эстонии заявили о ликвидации резидентуры разведки РФ

В Эстонии сообщили, что ликвидировали «резидентуру» спецслужб России
Полиция безопасности Эстонии полагает, что в стране удалось полностью ликвидировать «резидентуру» спецслужб России. Об этом рассказал назначенный глава ведомства Марго Паллосон. Он напомнил, что за последние 15 лет в Эстонии за сотрудничество с российской разведкой 20 человек получили тюремный срок.
«Резидентура российских спецслужб из Эстонии выслана, разведывательной резидентуры [РФ] у нас нет», — цитирует главу полиции безопасности портал эстонского гостелерадио ERR.
Паллосон при этом указал, что наибольшая угроза в плане деятельности спецслужб исходит от посещения РФ жителями Эстонии.
«Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории России», — признался руководитель ведомства.
Однако, как считает Паллосон, утрата резидентуры компенсируется технической разведкой.
«Киберразведка, сигнальная разведка продолжаются», — заметил он.
Ранее глава МВД страны Лаури Ляэнеметс сообщил, что погранпункт «Койдула» (КПП «Куничина Гора» с российской стороны) может быть закрыт. Министр обратил внимание на сокращение пересечений границы на востоке страны, где кроме «Койдулы» есть пункт «Лухамаа».
Но генсек Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен заявил ERR, что закрытие одного пограничного пункта для автомобилей является плохой идеей, сославшись на постоянные очереди на границе. Эксперт считает, что «закрытие одного из пунктов пропуска еще более осложнит ситуацию».