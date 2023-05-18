В Эстонии заявили о ликвидации резидентуры разведки РФ

Полиция безопасности Эстонии полагает, что в стране удалось полностью ликвидировать «резидентуру» спецслужб России. Об этом рассказал назначенный глава ведомства Марго Паллосон. Он напомнил, что за последние 15 лет в Эстонии за сотрудничество с российской разведкой 20 человек получили тюремный срок.

«Резидентура российских спецслужб из Эстонии выслана, разведывательной резидентуры [РФ] у нас нет», — цитирует главу полиции безопасности портал эстонского гостелерадио ERR.

Паллосон при этом указал, что наибольшая угроза в плане деятельности спецслужб исходит от посещения РФ жителями Эстонии.

«Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории России», — признался руководитель ведомства.

Однако, как считает Паллосон, утрата резидентуры компенсируется технической разведкой.

«Киберразведка, сигнальная разведка продолжаются», — заметил он.

Ранее глава МВД страны Лаури Ляэнеметс сообщил, что погранпункт «Койдула» (КПП «Куничина Гора» с российской стороны) может быть закрыт. Министр обратил внимание на сокращение пересечений границы на востоке страны, где кроме «Койдулы» есть пункт «Лухамаа».