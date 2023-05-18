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Российские войска нанесли удар по крупным складам ВСУ с иностранной техникой

Российские войска нанесли удар по крупным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранной техникой и вооружением. Об этом в четверг, 18 мая, журналистам заявили в Минобороны России.

Российские войска нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой
© ТАСС

Там уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Кроме складов, удары были нанесены по резервам противника.

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«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — пояснили в Минобороны, добавив, что ночная атака Вооруженных сил (ВС) России уничтожила значительные запасы оружия и боеприпасов ВСУ и пресекла выдвижение резервов противника.

Ранее ВС России ночью нанесли групповой удар по крупному украинскому складу боеприпасов в Николаеве. Склад был расположен на территории судоремонтного предприятия. В оборонном ведомстве отчитались, что цели удара достигнуты, назначенный объект поражен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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