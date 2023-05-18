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Шольц заявил, что страны G7 ужесточат санкции против России, чтобы не допустить их обхода

Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, чтобы не допустить обхода ограничений. Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите "Большой семерки".

Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России.

СМИ: G7 приблизилась к санациям против российских алмазов

"Главное - дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно", - сказал глава правительства ФРГ. "Я предполагаю, что мы сможем очень хорошо найти общий язык по всем этим вопросам. Все так хорошо подготовлено, что я полностью уверен, что в отдельных случаях все также получится", - подчеркнул он.

В то же время Шольц выразил надежду на то, что "данный вопрос будет решен очень хорошо и очень прагматично".

Ранее агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Речь шла о мерах, направленных на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

В свою очередь агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники писало, что страны Группы семи планируют договориться об ограничении экспорта природных российских алмазов на саммите G7 в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая.

На саммит в Японию приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Основными темами встречи станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.

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