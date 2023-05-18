Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, чтобы не допустить обхода ограничений. Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите "Большой семерки".

Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России.

"Главное - дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно", - сказал глава правительства ФРГ. "Я предполагаю, что мы сможем очень хорошо найти общий язык по всем этим вопросам. Все так хорошо подготовлено, что я полностью уверен, что в отдельных случаях все также получится", - подчеркнул он.

В то же время Шольц выразил надежду на то, что "данный вопрос будет решен очень хорошо и очень прагматично".

Ранее агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Речь шла о мерах, направленных на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

В свою очередь агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники писало, что страны Группы семи планируют договориться об ограничении экспорта природных российских алмазов на саммите G7 в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая.