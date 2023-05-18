Найден похищенный сын директора «Гемотеста»

Сотрудники МВД и ФСБ России нашли сына основателя «Гемотеста» Рудема Газиева, за которого похитители требовали миллион долларов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области, — приводятся ее слова на сайте ведомства.

О похищении Газиева стало известно 12 мая. По имеющимся данным, 22-летний Аким Газиев уехал в Санкт-Петербург и перестал выходить на связь. В последний раз он общался с отцом в день исчезновения, 9 мая.