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СМИ: США готовятся на десятилетия заморозить конфликт на Украине

Вашингтон в настоящее время рассматривает вариант «заморозки» украинского конфликта по корейскому сценарию. Об этом пишет Pоlitico со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что американские чиновники и эксперты обсуждают различные варианты «замораживания» конфликта на долгий срок.

По его словам, «остановка [противостояния] в корейском стиле, безусловно, обсуждалась экспертами и аналитиками в правительстве и за его пределами».

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Собеседник газеты отметил, что в рамках мирного договора могут быть согласованы линии разграничения, которые Москва и Киев согласятся не пересекать. Он добавил, что эти линии не обязательно должны соответствовать официальным границам.

По мнению автора, такой сценарий выглядит вполне возможным и реалистичным.

Напомним, что Республика Корея и КНДР по итогам войны 1950–1953 годов подписали соглашение о перемирии. Линия разграничения прошла по 38-й параллели. Мирный договор между государствами не подписан до сих пор.

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