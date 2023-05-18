СМИ: США готовятся на десятилетия заморозить конфликт на Украине

Вашингтон в настоящее время рассматривает вариант «заморозки» украинского конфликта по корейскому сценарию. Об этом пишет Pоlitico со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что американские чиновники и эксперты обсуждают различные варианты «замораживания» конфликта на долгий срок.

По его словам, «остановка [противостояния] в корейском стиле, безусловно, обсуждалась экспертами и аналитиками в правительстве и за его пределами».

Собеседник газеты отметил, что в рамках мирного договора могут быть согласованы линии разграничения, которые Москва и Киев согласятся не пересекать. Он добавил, что эти линии не обязательно должны соответствовать официальным границам.

По мнению автора, такой сценарий выглядит вполне возможным и реалистичным.