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Один из авторов программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

Игорь Истомин, один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени», погиб в зоне спецоперации.

Один из авторов программы «Уральские пельмени» погиб в зоне СВО
© YouTube

О трагедии сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.

По её словам, Истомин добровольно отправился на спецоперацию год назад, сказав жене и близким, что уезжает на подработку.

Спустя время артист перестал выходить на связь, и его объявили пропавшим без вести. О гибели Игоря семья узнала спустя почти год.

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