Один из авторов программы «Уральские пельмени» погиб в зоне СВО

Один из авторов программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Игорь Истомин, один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени», погиб в зоне спецоперации.
О трагедии сообщает портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
По её словам, Истомин добровольно отправился на спецоперацию год назад, сказав жене и близким, что уезжает на подработку.
Спустя время артист перестал выходить на связь, и его объявили пропавшим без вести. О гибели Игоря семья узнала спустя почти год.
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