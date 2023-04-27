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ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ

Российские войска ночью 27 апреля нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

Торговля между Россией и Индией осложнилась

Unsplash

Поставки товаров в Индию выросли почти в четыре раза в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Однако торговля между странами осложняется из-за выраженного дисбаланса и валютных ограничений. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор аудиторско-консалтинговой компании «Деловой профиль».

Американскому дипломату вручили ноту протеста в МИД РФ

МИД РФ вызвал старшего дипломата посольства США. Сотруднику дипмиссии сделан демарш с вручением ноты протеста в связи с невыдачей виз журналистам из пула Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что подобный саботаж со стороны США российская сторона не оставит без ответа. В связи с этим посольство проинформировано, что его запрос на консульское посещение задержанного по делу о шпионаже журналиста Эвана Гершковича отклонен.

Пилот российского самолета заметил дрон на подлете к Домодедово

Пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово.

По имеющейся информации, инцидент произошел на рейсе Уфа — Москва в четверг, 27 апреля.

Германия задумала присоединиться к торговой войне с Китаем

EPA/TACC

В Германии задумали обсудить возможное ограничение поставок химикатов для производства чипов. Так ФРГ может присоединиться к торговой войне с Китаем, узнало агентство Bloomberg.

Запрет на экспорт химических веществ является лишь частью пакета мер, который обсуждает в правительстве Олафа Шольца для ограничения доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников. Если крупнейшие немецкие поставщики Merck и BASF решат присоединиться к блокаде, это подорвет возможность Китая развивать свою собственную промышленность.

СМИ сообщили об увольнении замминистра обороны Мизинцева

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram сообщил об отставке замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева. Он отвечал за тыловое обеспечение российских войск. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к тому не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Песков высказался о публикациях о попытке покушения на Путина с дрона

Кремль не знаком с публикациями о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Китае оценили разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Телефонный разговор, который состоялся между лидером Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским, — это важный шаг к урегулированию конфликта. На это указал глава МИД КНР Цинь Ган, его слова переданы в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

Соцсети

В Волгограде в среду, 26 апреля, умер советский, грузинский и российский актер, режиссер и доцент Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили. Об этом сообщила выпускница учебного заведения Татьяна Глущенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. (...) Царствие Вам небесное», — говорится в тексте публикации.

Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.