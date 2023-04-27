Пока вы не уснули: удар по резервам ВСУ и осложнение торговли между Россией и Индией
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ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ
Российские войска ночью 27 апреля нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.
Торговля между Россией и Индией осложнилась
Поставки товаров в Индию выросли почти в четыре раза в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Однако торговля между странами осложняется из-за выраженного дисбаланса и валютных ограничений. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор аудиторско-консалтинговой компании «Деловой профиль».
Американскому дипломату вручили ноту протеста в МИД РФ
МИД РФ вызвал старшего дипломата посольства США. Сотруднику дипмиссии сделан демарш с вручением ноты протеста в связи с невыдачей виз журналистам из пула Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что подобный саботаж со стороны США российская сторона не оставит без ответа. В связи с этим посольство проинформировано, что его запрос на консульское посещение задержанного по делу о шпионаже журналиста Эвана Гершковича отклонен.
Пилот российского самолета заметил дрон на подлете к Домодедово
Пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово.
По имеющейся информации, инцидент произошел на рейсе Уфа — Москва в четверг, 27 апреля.
Германия задумала присоединиться к торговой войне с Китаем
В Германии задумали обсудить возможное ограничение поставок химикатов для производства чипов. Так ФРГ может присоединиться к торговой войне с Китаем, узнало агентство Bloomberg.
Запрет на экспорт химических веществ является лишь частью пакета мер, который обсуждает в правительстве Олафа Шольца для ограничения доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников. Если крупнейшие немецкие поставщики Merck и BASF решат присоединиться к блокаде, это подорвет возможность Китая развивать свою собственную промышленность.
СМИ сообщили об увольнении замминистра обороны Мизинцева
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram сообщил об отставке замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева. Он отвечал за тыловое обеспечение российских войск. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к тому не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.
Песков высказался о публикациях о попытке покушения на Путина с дрона
Кремль не знаком с публикациями о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В Китае оценили разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Телефонный разговор, который состоялся между лидером Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским, — это важный шаг к урегулированию конфликта. На это указал глава МИД КНР Цинь Ган, его слова переданы в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
В Волгограде в среду, 26 апреля, умер советский, грузинский и российский актер, режиссер и доцент Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили. Об этом сообщила выпускница учебного заведения Татьяна Глущенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. (...) Царствие Вам небесное», — говорится в тексте публикации.
Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов
Блогер Елена Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
Как пишет ТАСС, Блиновскую задержали при попытке выехать из России.