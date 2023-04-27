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9 минут назад

Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

Lenta.ruиещё 6

В Волгограде в среду, 26 апреля, умер советский, грузинский и российский актер, режиссер и доцент Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили. Об этом сообщила выпускница учебного заведения Татьяна Глущенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
Фото: Таня Глущенко / «ВКонтакте»Таня Глущенко / «ВКонтакте»

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. (...) Царствие Вам небесное», — говорится в тексте публикации.

Заслуженный артист Грузинской ССР Басилашвили работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Волгоградском театре юного зрителя. C середины 1990-х годов преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК).

Ранее российский актер, известный по сериалу «Реальные пацаны», Василий Масалитин скончался во время проведения хирургической операции в одной из больниц на востоке Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 32 лет.

До этого сообщалось о кончине советского и эстонского актера, танцора и режиссера Вяйно Арена. Он скончался в возрасте 89 лет. Причины смерти артиста не раскрываются.

Общество,Евгений Басилашвили,Татьяна Глущенко,
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