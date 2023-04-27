$81.63+0.0890.14+0.11

Старший дипломат посольства США вызван в МИД России

МИД РФ вызвал старшего дипломата посольства США. Сотруднику дипмиссии сделан демарш с вручением ноты протеста в связи с невыдачей виз журналистам из пула Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА Новости.

Американскому дипломату вручили ноту протеста в МИД РФ
© РИА Новости

В сообщении ведомства говорится, что подобный саботаж со стороны США российская сторона не оставит без ответа. В связи с этим посольство проинформировано, что его запрос на консульское посещение задержанного по делу о шпионаже журналиста Эвана Гершковича отклонен.

Напомним, журналистов, которые должны были освещать визит Лаврова в Нью-Йорк, не пустили в США – им не выдали визы. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, причиной явилось то, что все российские государственные СМИ являются «органами пропаганды».

В постпредстве РФ уточнили, что все формальные требования, в том числе даты и наличие аккредитации, русскими журналистами были соблюдены.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий