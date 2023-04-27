Американскому дипломату вручили ноту протеста в МИД РФ

МИД РФ вызвал старшего дипломата посольства США. Сотруднику дипмиссии сделан демарш с вручением ноты протеста в связи с невыдачей виз журналистам из пула Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что подобный саботаж со стороны США российская сторона не оставит без ответа. В связи с этим посольство проинформировано, что его запрос на консульское посещение задержанного по делу о шпионаже журналиста Эвана Гершковича отклонен.

Напомним, журналистов, которые должны были освещать визит Лаврова в Нью-Йорк, не пустили в США – им не выдали визы. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, причиной явилось то, что все российские государственные СМИ являются «органами пропаганды».