$81.63+0.0890.14+0.11

Песков назвал "желтыми измышлениями" публикации о попытке покушения на Путина с дрона

Кремль не знаком с публикациями о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков высказался о публикациях о попытке покушения на Путина с дрона
© ТАСС

"Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "желтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться", - заметил представитель Кремля.

Ранее с таким утверждением выступила газета Bild. По ее информации, спецслужбы Украины пытались организовать покушение на российского лидера с помощью дрона-камикадзе. Издание указывает, что днем 23 апреля на Украине был запущен летательный аппарат типа UJ-22 (современный украинский беспилотник с дальностью полета до 800 км), но он потерпел крушение.

64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий