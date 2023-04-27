Песков высказался о публикациях о попытке покушения на Путина с дрона

Песков назвал "желтыми измышлениями" публикации о попытке покушения на Путина с дрона
Кремль не знаком с публикациями о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "желтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться", - заметил представитель Кремля.
Ранее с таким утверждением выступила газета Bild. По ее информации, спецслужбы Украины пытались организовать покушение на российского лидера с помощью дрона-камикадзе. Издание указывает, что днем 23 апреля на Украине был запущен летательный аппарат типа UJ-22 (современный украинский беспилотник с дальностью полета до 800 км), но он потерпел крушение.