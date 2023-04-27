Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов

СМИ: Блиновская задержана за уклонение от уплаты налогов
Блогер Елена Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
Как пишет ТАСС, Блиновскую задержали при попытке выехать из России.
Ранее СМИ сообщили о том, что полиция проверяет блогера из-за заявлений, поступивших в правоохранительные органы от «обманутых участниц» марафонов. Вместе с тем официальной информации на этот счет нет.
Телеканал ранее обратился к Блиновской для получения комментариев. Она опровергла слухи о том, что в отношении нее инициировали проверки по факту мошенничества.
Правоохранителями в ходе проверок была ранее выявлена неуплата налогов у двух блогеров, которые продали курсы и марафоны. Речь идет об Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что доходы Блиновской за последние два года упали почти в три раза. Отмечалось, что в 2020 году блогер официально заработала 525 миллионов рублей. Однако доход за последнее время составил около 200 миллионов.