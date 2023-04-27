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СМИ: Блиновская задержана за уклонение от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов
© РИА Новости

Как пишет ТАСС, Блиновскую задержали при попытке выехать из России.

Ранее СМИ сообщили о том, что полиция проверяет блогера из-за заявлений, поступивших в правоохранительные органы от «обманутых участниц» марафонов. Вместе с тем официальной информации на этот счет нет.

Телеканал ранее обратился к Блиновской для получения комментариев. Она опровергла слухи о том, что в отношении нее инициировали проверки по факту мошенничества.

Правоохранителями в ходе проверок была ранее выявлена неуплата налогов у двух блогеров, которые продали курсы и марафоны. Речь идет об Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что доходы Блиновской за последние два года упали почти в три раза. Отмечалось, что в 2020 году блогер официально заработала 525 миллионов рублей. Однако доход за последнее время составил около 200 миллионов.

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