Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Как пишет ТАСС, Блиновскую задержали при попытке выехать из России.

Ранее СМИ сообщили о том, что полиция проверяет блогера из-за заявлений, поступивших в правоохранительные органы от «обманутых участниц» марафонов. Вместе с тем официальной информации на этот счет нет.

Телеканал ранее обратился к Блиновской для получения комментариев. Она опровергла слухи о том, что в отношении нее инициировали проверки по факту мошенничества.

Правоохранителями в ходе проверок была ранее выявлена неуплата налогов у двух блогеров, которые продали курсы и марафоны. Речь идет об Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной.