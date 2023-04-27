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Китай указал на важный шаг к урегулированию конфликта на Украине

Телефонный разговор, который состоялся между лидером Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским, — это важный шаг к урегулированию конфликта. На это указал глава МИД КНР Цинь Ган, его слова переданы в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В Китае оценили разговор Си Цзиньпина с Зеленским
© Lenta.ru

Дипломат подчеркнул, что переговоры лидеров еще раз показывают позицию Пекина, направленную на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путем переговоров, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически», — резюмировал он.

Цинь Ган добавил, что Китай готов продолжать работать вместе со всеми сторонами, включая страны Центральной Азии, для поиска решения украинского кризиса.

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Ранее Politico писало, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина может снизить напряженность в отношениях между Китаем и Западом. При этом отмечалось, что это вряд ли изменит позицию китайского лидера касательно дружественных отношений с президентом России Владимиром Путиным для противостояния давлению США.

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