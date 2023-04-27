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Военкор Сладков сообщил об увольнении замминистра обороны России Мизинцева

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram сообщил об отставке замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева. Он отвечал за тыловое обеспечение российских войск. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к тому не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

СМИ сообщили об увольнении замминистра обороны Мизинцева
© РИА Новости

Генерал Михаил Евгеньевич Мизинцев уволен. <...> Формулировка «не справился» не подходит, Мизинцев года в должности не пробыл. Значит причина в какой-то большой внезапно возникшей претензии, либо… Не знаю, — написал Сладков.

Источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» также подтвердил информацию о снятии Мизинцва с должности. Причина кадровых изменений также не раскрывается.

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