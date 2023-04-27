СМИ сообщили об увольнении замминистра обороны Мизинцева

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в Telegram сообщил об отставке замглавы Министерства обороны России Михаила Мизинцева. Он отвечал за тыловое обеспечение российских войск. Военкор подчеркнул, что не знает о причинах увольнения генерала, отметив, что формулировка «не справился» к тому не подходит. Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.